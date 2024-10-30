Фицо заявил о готовности «без колебаний» встретиться с Путиным

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что может «без колебаний» провести встречу с президентом России Владимиром Путиным в случае необходимости. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Фицо программе «60 минут».

Словацкий премьер указал, что уже не раз встречался с президентом России. По словам Фицо, эти встречи проходили в том числе тогда, когда Путин был премьер-министром.

«В случае необходимости я без колебаний готов говорить с господином президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю», - подчеркнул политик.

Возможную встречу Путина и Фицо прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что пока конкретных планов по такой встрече нет.

Фицо также заявил, что визит в Москву на празднование Дня Победы в 2025 году был бы для него «честью и радостью». Премьер Словакии добавил, что хотел бы поблагодарить воинов Красной Армии.

Фицо заявил о намерении приехать на парад Победы в Москве

Фицо, ставший премьером Словакии в 2023 году, пообещал изменить политический курс страны. Он заявил, что Словакия не будет отправлять Украине ни оружие, ни боеприпасы. Фицо также выступал против санкций и заявлял, что хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать вступление Украины в альянс.