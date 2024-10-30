Независимая позиция вице-премьера Венгрии Виктора Орбана импонирует Москве больше, чем противоречивая линия евродипломатии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Орбан заявил о существовании открытого заговора против Венгрии под руководством главы Европейской народной партии Манфреда Вебера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По его словам, их цель — заменить венгерское правительство новым.

Комментируя слова венгерского премьера, Песков отметил, что Кремль не имеет ни малейшего желания вмешиваться в дела Евросоюза. При этом он отметил, что линия Орбана российским властям нравится больше. Проводимую евродипломатией политику он назвал «достаточно недальновидной».

«Но мы, конечно, совершенно не собираемся вмешиваться во внутриевропейские разборки», — добавил представитель президента.

Напомним, что 1 ноября действующая премьер-министр Эстонии Кая Каллас сменит Жозепа Борреля на посту главы дипломатии ЕС. Эстонский политик активно критикует Россию и выступает за более жесткие меры по отношению к Москве и россиянам.