Песков отреагировал на заговор против Орбана

Россия не вмешивается во внутриполитические дела Евросоюза, и все же позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана властям импонирует больше, чем линия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможных провокациях в адрес Орбана.

«Мы нее имеем ни малейшего желания вмешиваться во внутриевропейские дела. Нам гораздо больше импонирует независимая и конструктивная линия Орбана, чем достаточно недальновидная и местами противоречивая линия главы Еврокомиссии. Но мы не собираемся вмешиваться в эти внутриевропейские разборки», — заверил Песков.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х написал, что против него в Брюсселе созрел заговор. Главные заговорщики — глава ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляйен и руководитель крупнейшей фракции в Европарламенте, лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер. По словам Орбана, в планах немецких политиков — заменить правительство Орбана новым «правительством яволь».