В Кремле отреагировали на задержание журналистов в США

В России выразили обеспокоенность в связи с задержанием журналистов в США, которые приехали освещать выборы президента в стране. Российская сторона ожидает получения дополнительной информации о случившемся, подобные действия американской стороны не соответствуют принципам свободы СМИ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ura.Ru

«Разумеется, мы рассчитываем на получение более подробной информации. Такое отношение к журналистам не красит власти США, тем более после получения всех разрешений, прохождения всех формальностей», — заявил Песков. RT на русском

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США не уведомили посольство России в Вашингтоне о задержании в аэропорту российских журналистов. Она пообещала, что российская сторона ответит на данное поведение США. ТАСС