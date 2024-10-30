Лавров: все цели СВО будут достигнуты

Все цели специальной военной операции будут достигнуты, безопасность России, ее граждан и соотечественников будет надежно обеспечена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. ТАСС

«Жизнь, честь и достоинство наших граждан и наших соотечественников, их право жить на земле предков, разговаривать на родном языке, хранить свою историю и духовно-нравственные ценности будут надежно обеспечены», — добавил он. Газета.Ru

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что любой результат урегулирования конфликта на Украине должен быть в пользу РФ и исходить из обстановки на поле боя. Москва24