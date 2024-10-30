Путин поблагодарил соотечественников за рубежом за защиту российской культуры

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, поблагодарил его участников за защиту международных позиций российской культуры и русского языка.

"Конечно, для делегатов, которые проживают в недружественных странах, приезд в Москву для участия в этом мероприятии потребовал личного мужества. И я хотел бы искренне поблагодарить тех, кто даже в самых непростых условиях продолжает активно отстаивать международные позиции российской культуры и русского языка", - отметил глава государства, его приветствие зачитал на конгрессе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Президент подчеркнул, что Россия последовательно наращивает усилия, направленные на оказание содействия соотечественникам за рубежом. Он напомнил, что недавно были существенно расширены возможности для восстановления и приобретения российского гражданства, постоянно совершенствуются механизмы государственной программы по добровольному переселению, в соответствии с которой в Россию въехало уже более 1,2 млн тыс. человек.