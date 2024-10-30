В МИД РФ заявили о давлении Запада на Грузию

Страны Запада, угрожая Грузии, навязывают ей свою ультралиберальную повестку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Газета.Ru

«То, что происходит в той же самой Грузии, вы же видите, это битва грузинского народа за свое национальное историческое существование. Это уже не просто о достоинстве идет речь, а о существовании. <...> Когда людям навязывают, заставляют под дулом пистолета, это сейчас так, угрожая не только прекращением помощи, финансирования, а просто угрожая им навязывают ультралиберальную повестку. Не будете ходить с «сакральными кругами» с радужными флагами на четвереньках по центру города, не будет вам ничего, и мы разорвем с вами все отношения, говорит Запад», - отметила дипломат. ТАСС

Ранее Захарова прокомментировала заявления Госдепа США в адрес грузинского правительства. Она сравнила угрозы Вашингтона с неоколониализмом. News.ru