Лавров: все цели СВО будут достигнуты

Все цели специальной военной операции будут достигнуты, безопасность России, ее граждан и соотечественников будет надежно обеспечена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

"Все цели специальной военной операции, поставленные президентом [РФ Владимиром] Путиным, будут обязательно достигнуты. Безопасность России, жизнь, честь и достоинство наших граждан и наших соотечественников, их право жить на земле предков, разговаривать на родном языке, хранить свою историю и духовно-нравственные ценности будут надежно обеспечены", - отметил министр.

Как подчеркнул министр, Россия уверенно ведет специальную военную операцию для обеспечения своей безопасности, недопущения превращения Украины в образование, враждебное ей и находящееся под контролем НАТО.