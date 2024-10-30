Глава МИД КНДР прилетела в Москву на переговоры

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи проведет сегодня, 30 октября, переговоры с официальными российскими лицами в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), глава МИД КНР вылетела из Пхеньяна в РФ еще 28 октября. Собеседник РИА Новости рассказал, что 29 октября Цой Сон Хи еще находилась во Владивостоке, а сегодня, 30 октября, проведет переговоры в Москве. При этом источник не уточнил, с кем именно пройдет встреча.

Посольство РФ в Пхеньяне заявляло, что поездка корейского министра проходит «в рамках стратегического договора», договоренность об активизации которого была достигнута лидерами двух стран на в июне. Отмечалось, что стороны собираются регулярно проводить углубленные консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики. Контакты будут вестись «как на высшем дипломатическом уровне, так и между курирующими заместителями министров иностранных дел и руководителями структурных подразделений».

Напомним, что Цой Сон Хи последний раз посещала Москву с официальным визитом в середине января. Тогда она приехала в российскую столицу в главе правительственной делегации с пятидневным визитом. 16 января министр встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым.