Сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин заявил, что считает преступлением продолжающиеся поставки западного оружия Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Карякина, действия Запада являются «разжиганием войны». Поставляющие оружие государства, по сути, становятся стороной конфликта и берут на себя ответственность в поддержке Украины.

«Я считаю, что это преступление», — сказал Карякин.

Сенатор также заявил, что украинский конфликт был спровоцирован политикой США и некоторых европейских стран. Он высказал сожаление, поскольку считает украинские и российские народы близкими. По его мнению, Украина и Россия «могли бы дружить», однако вместо этого идет «политика по стравливанию».

Комментируя перспективы завершения спецоперации член Совфеда подчеркнул, что надеется на возвращение в состав РФ как можно большей исконно русской территории. Он считает, в таком случае большее количество «русских людей сможет спокойно жить».