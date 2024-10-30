Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал США не соглашаться на поставки ракет «Томагавк» Украине, пригрозив американским властям «разрушительным ответом». Об этом сообщает РИА Новости.

В середине октября Владимир Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. План, среди прочего, предполагает быстрое приглашение Киева в НАТО, продолжение атак по территории России и размещение на Украине «неядерных средств сдерживания».

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Позже The New York Times сообщила, что в одном из секретных приложений плана Зеленский попросил у США крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». Высокопоставленный американский чиновник в беседе с газетой назвал просьбу Зеленского «абсолютно невыполнимой». Дальность полета ракет «Томагавк» составляет более 2400 километров, это в семь раз выше дальности ракет ATACMS, поставляемых Украине сейчас.

«Властям США стоит призадуматься о последствиях своего возможного опрометчивого решения и не идти на поводу у Зеленского, решившего, по всей видимости, разжечь новую мировую войну», - так эти сообщения прокомментировал Шеремет.

Депутат добавил, что в случае поставки «Томагавков» Украине эти ракеты автоматически станут приоритетной целью для уничтожения. На каждые агрессивные действия и провокации в отношении России последует «неминуемый разрушительный ответ», заключил Шеремет.