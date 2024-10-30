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Захарова прокомментировала инцидент с российским журналистом в Тбилиси

Российские журналисты мешают Западу формировать нужную картину мира, так как показывают его «реальное отражение». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова прокомментировала инцидент с российским журналистом в Тбилиси
© РИА Новости

26 октября прошли парламентские выборы в Грузии. Победу на них одержала правящая «Грузинская мечта» с 53,92% голосов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о якобы тотальной фальсификации голосования и призвала граждан к протестам. Накануне на акции протеста в Тбилиси пострадал корреспондент РИА Новости. Протестующих возмутила русская речь, они окружил журналиста и преследовали его, скандируя антироссийские лозунги. Полиция вмешалась после того, как корреспондент упал, окруженный толпой.

По словам Захаровой, западные страны не устраивает то, что российские журналисты мешают им формировать в глазах населения нужную картину мира.

«Глазами Запада посмотрите на все, что происходит. Как прекрасен с точки зрения западной либеральной демократии был бы мир, если бы не прорывались картинки, репортажи, фактура, которые дают российские журналисты», - отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Она обратила внимание на то, что российские СМИ «показывают реальное отражение мира в зеркале», вызывая «шероховатости» в западной подаче информации.

Напомним, что США и ЕС негативно восприняли результаты голосования в Грузии и призвали расследовать якобы допущенные на выборах нарушения.