Захарова прокомментировала инцидент с российским журналистом в Тбилиси

Российские журналисты мешают Западу формировать нужную картину мира, так как показывают его «реальное отражение». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

26 октября прошли парламентские выборы в Грузии. Победу на них одержала правящая «Грузинская мечта» с 53,92% голосов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о якобы тотальной фальсификации голосования и призвала граждан к протестам. Накануне на акции протеста в Тбилиси пострадал корреспондент РИА Новости. Протестующих возмутила русская речь, они окружил журналиста и преследовали его, скандируя антироссийские лозунги. Полиция вмешалась после того, как корреспондент упал, окруженный толпой.

По словам Захаровой, западные страны не устраивает то, что российские журналисты мешают им формировать в глазах населения нужную картину мира.

«Глазами Запада посмотрите на все, что происходит. Как прекрасен с точки зрения западной либеральной демократии был бы мир, если бы не прорывались картинки, репортажи, фактура, которые дают российские журналисты», - отметила Захарова в эфире радио Sputnik.

Она обратила внимание на то, что российские СМИ «показывают реальное отражение мира в зеркале», вызывая «шероховатости» в западной подаче информации.

Напомним, что США и ЕС негативно восприняли результаты голосования в Грузии и призвали расследовать якобы допущенные на выборах нарушения.