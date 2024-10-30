В России пригрозили западным участникам вторжения в Брянскую и Курскую области

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предупредил иностранных участников вторжения в Брянскую и Курскую области о последствиях. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что в числе обезвреженных в Брянской области наемников были граждане США, Канады и Польши.

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«Особенность заключается в том, что люди были отловлены на так называемых общепризнанных территориях России. Причем, как справедливо заметил президент России Владимир Путин, речь идет частенько не столько о наемниках, сколько о людях — действующих сотрудников силовых структур стран НАТО, которые занимаются не только консультированием на территории Украины, но и частенько сами садятся за пульт управления разного рода боевых систем, которые наносят удары по Российской Федерации. Это надо иметь в виду», — сказал Климов.

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Сенатор отметил, что российские правоохранительные органы прекрасно знают, как пользоваться Уголовным кодексом Российской Федерации.

В каждом таком случае, насколько я знаю, сначала ведется проверка, а потом возбуждается уголовное дело и далее вступают в силу все те нормы российского законодательства, которые предполагают очень суровое наказание за такого рода преступную деятельность Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

«Там много чего, начиная от незаконного проникновения на территорию Российской Федерации, заканчивая участием в террористических формированиях, либо террористических акциях, либо в наемничестве и так далее. То есть там целый букет статей вырисовывается. Это тоже надо иметь ввиду», — добавил он.

Также Климов рассказал, что принимается во внимание вовлеченность граждан тех или иных государств в преступную антироссийскую деятельность.

«Как это отразится, зависит от каждой конкретной страны и от вовлеченности ее правительства в эту антироссийскую деятельность. Тут нет общего рецепта, но общий подход есть. Любая такого рода антироссийская преступная активность должна пресекаться и наказываться», — заключил сенатор.

Ранее Захарова сообщила, что в числе обезвреженных в Брянской области наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были граждане США, Канады и Польши. Она отметила, что эта информация является предварительными данными правоохранительных органов. Впоследствии сведения будут дополняться.

В ФСБ также сообщили, что ликвидированные в Брянской области члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были иностранными наемниками.