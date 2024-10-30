В Госдуме предложили начать ограничивать часы продажи алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил начать постепенно ограничивать часы продажи алкоголя в будние и в выходные дни в России — сначала до пяти часов в день, потом до двух. Его слова приводит РИА Новости.

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Кроме того, парламентарий поддержал инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. До этого глава региона Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами — с 12 до 14, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли.

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При этом Хамзаев отметил, что поддерживает саму меру, а не идею о том, чтобы оставить временной порог продажи алкоголя в выходные дни, как есть сейчас.

Ранее в Госдуме призвали ограничить продажу алкоголя парламентариям. Депутат от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева предложила убрать спиртные напитки из ассортимента магазина Госдумы.