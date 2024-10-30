В Госдуме призвали ограничить гонорары артистов за новогодние выступления

Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков. По его словам, сегодня недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы.

© РИА Новости . Владимир Баранов

«Поэтому сейчас, в преддверии съёмок новогодних огоньков, призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звёзд», — цитирует Антропенко РИА Новости.

Продюсер сообщил о резком взлете гонораров звезд шоу-бизнеса

Кроме того, депутат добавил, что в последнее время на его встречах с гражданами всё чаще возникает вопрос о корректности на сегодняшний день проведения развлекательных мероприятий.

Ранее российский режиссёр Никита Михалков заявил, что участие России в «Оскаре» в условиях СВО непристойно и непозволительно.

Также сообщалось, что Инстасамка может стать новой вокалисткой группы «Ленинград».