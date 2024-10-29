Глава МИД Польши высказался о высылке из страны российского посла

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не видит необходимости высылать из страны российского посла Сергея Андреева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Radio Zet.

Отвечая на соответствующий вопрос радиоведущего, Сикорский заявил, что он не видит необходимости в высылке Андреева.

«Я не вижу поводов в настоящий момент», — рассказал он.

Польша грозит выслать посла РФ, готов жесткий ответ

Напомним, что ранее Сикорский заявил о планах закрыть российское генконсульство в Познани, а также выслать из страны его работников. Согласно решению Варшавы, представительство должно будет прекратить работу до 30 ноября. Позже ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.