МИД РФ предупредил Финляндию об ответе на незаконные решения

Любые неправомерные решения финских властей в отношении российской собственности в Финляндии не останутся без ответа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Дипломат указала, что посольство РФ в Хельсинки направило запросы в МИД Финляндии и Службу судебных приставов с требованием разъяснить ситуацию, предоставить информацию о процедурах исполнения решений в отношении российской недвижимости, "если таковые были приняты, а также прокомментировать, как они соотносятся с нормами международного права, касающимися собственности государства".
HS: в Финляндии наложен арест на пять объектов российской недвижимости
"Правовая оценка действиям финской стороны будет дана после получения ответов на наши запросы. Любые неправомерные решения не останутся без ответа", - подчеркнула дипломат."Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, включая земельный участок, на котором расположен Российский центр науки и культуры в Хельсинки, и об аресте которых сообщается в материалах финских СМИ, то официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало", - отметила дипломат.