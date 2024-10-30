МИД РФ предупредил Финляндию об ответе на незаконные решения

Любые неправомерные решения финских властей в отношении российской собственности в Финляндии не останутся без ответа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Дипломат указала, что посольство РФ в Хельсинки направило запросы в МИД Финляндии и Службу судебных приставов с требованием разъяснить ситуацию, предоставить информацию о процедурах исполнения решений в отношении российской недвижимости, "если таковые были приняты, а также прокомментировать, как они соотносятся с нормами международного права, касающимися собственности государства".

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