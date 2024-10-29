Россия направила Финляндии ноту протеста

Посольство России в Хельсинки рассчитывает, что решение Службы судебных приставов Финляндии об аресте недвижимости в стране будет пересмотрено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Дипломаты отметили, что в МИД Финляндии отправлена нота с выражением решительного протеста против действий властей республики, грубо нарушающих положения международного права.

«Посольство продолжает работу по прояснению ситуации вокруг ареста российской недвижимости в Финляндии», — пояснили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что вся арестованная в стране недвижимость находится в собственности Российской Федерации.

Стало известно число арестованных российских объектов в Финляндии

Ранее сообщалось, что власти Финляндии арестовали свыше 40 объектов недвижимости Российской Федерации, находящихся в Хельсинки, Турку, Киркконумми, Сиунтио и Сальтвике.

Решение об аресте было принято по иску шести энергокомпаний Украины. Общая стоимость объектов составляет порядка $5 млрд.