Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова оценила ситуацию с иностранными наблюдателями на выборах в США.

«Американцы долго подавали образ своей избирательной системы как золотого стандарта. Но с каждым годом всё заметнее становится, насколько эти процедуры недемократичны и несовременны», — сказала она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, именно это американские власти и пытаются скрыть.

Как отметила Памфилова, федеральное законодательство США и законы большинства штатов не предусматривают ни общественного, ни международного наблюдения.