Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обещает наладить отношения с Россией и предотвратить скатывание к третьей мировой войне в случае победы на предстоящих через неделю выборах.

Выступая перед сторонниками и журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго, он заверил, что будет работать над тем, чтобы не допустить мирового вооруженного конфликта, если победит на выборах.

"Мы не отправимся на войну. Третьей мировой войны у нас не будет", - сказал Трамп, рассуждая о своей возможной победе. "И мы поладим с Китаем. Мы поладим с Россией. Мы поладим со всеми", - убежден бывший американский лидер, пытающийся вернуться в Белый дом.

При этом Трамп вновь обрушился с критикой на те политические круги в США, которые распространяли в свое время инсинуации о якобы имевшем место сговоре между ним, его окружением и Россией.

"То, что они (эти американские политики и должностные лица - прим. ТАСС) сделали со страной, было ужасно. И это, честно говоря, подвергло нас серьезной угрозе", - заявил экс-президент.

Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет» после выборов

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 гг. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает сейчас пост вице-президента США.