Депутат Белик: мы не бряцаем ядерным оружием

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT назвал тренировку стратегических сил сдерживания России предупреждением странам НАТО.

Как напомнил парламентарий, условия применения ядерного оружия прописаны в ядерной доктрине страны.

«Её недавнее обновление — чёткий сигнал странам НАТО в ответ на их всяческие стремления пересекать «красные линии». Глава государства подчеркнул для непонятливых: мы не бряцаем оружием, однако имеем возможность в крайнем случае защитить своё государство с помощью такого грозного оружия, как ядерное», — объяснил Белик.

По словам депутата, Запад должен принимать Москву всерьёз.

«Тренировка стратегических сил сдерживания, которую провёл 29 октября глава государства, — это своеобразное предупреждение странам НАТО, которое является предельно чётким и не нуждается в толковании, это демонстрация твёрдой позиции руководства страны по защите России от внешних угроз», — добавил он.

Ранее президент Владимир Путин назвал применение ядерного оружия крайней мерой.

Глава Минобороны Андрей Белоусов в свою очередь доложил главе государства, что в ходе тренировки сил ядерного сдерживания отрабатывается массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар со стороны противника.