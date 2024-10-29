$97.33+0.10105.44+0.21
Почта

«Путь из западных лап»: что в России думают о выборах и протестах в Грузии

Грузинские оппозиционеры приняли в штыки результаты парламентских выборов в республике, на которых победила партия «Грузинская мечта». Они требуют провести новое голосование, обвиняют правящую партию в фальсификациях и развороте в сторону Москвы. Политики отказываются от мандатов и протестуют. Что говорят о грузинских акциях в России — в материале «Газеты.Ru».

Что в России думают о выборах и протестах в Грузии
© РИА Новости

Протест по-грузински

Грузия на пороге бессрочных протестов после выборов в парламент страны. В результате голосования правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила почти 54% голосов, что дает ей право на формирование кабмина без участия других сил. Помимо нее в парламент прошли четыре оппозиционных блока:

— «Единство ради спасения Грузии» — союз ведущей оппозиционной силы страны «Единое национальное движение», созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, «Стратегии Агмашенебели» и «Европейской Грузии»;

— «Коалиция за перемены», состоящий из бывших союзников Саакашвили, в том числе экс-лидера «Единого национального движения» Никанора Мелии, а также партий «Гири» и «Дроа»;

— «Сильная Грузия», в который вошли партии «Лело за Грузию», «За народ», «Граждане» и «Площадь Свободы»;

— «За Грузию» — блок политиков, покинувших «Грузинскую мечту», под руководством бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

Суммарно они получили около 36% голосов, но не стали признавать исход голосования и обвинили власти в многочисленных нарушениях. Первые три оппозиционных блока отказались от своих мандатов, выступив за бойкот работы парламента. В «Коалиции за перемены» также пообещали властям непрекращающийся протест. Первая акция состоялась вечером 28 октября под предводительством президента страны Саломе Зурабишвили.

Митинг, несмотря на сообщения об участии в нем военных с Украины, прошел довольно спокойно. На демонстрации лидеры оппозиционных сил призывали к новым выборам под «международным надзором», уверяли в пророссийской направленности «Грузинской мечты», всячески апеллировали к Западу и говорили о «вмешательстве» Москвы в голосование. Параллельно с этим представители США и Евросоюза прямо пригрозили Грузии неблагоприятными последствиями в случае сохранения текущего курса страны.

«Эмоции улицы»

В Москве итоги выборов в Грузии встретили с беспокойством из-за действий западных стран. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, США и ЕС буквально выдвигают ультиматумы Тбилиси.

«Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений и которые должны быть прекращены. Мы не вмешиваемся [в ситуацию в соседней стране], но мы обеспокоены, что страны ЕС и Соединенные Штаты Америки в своих официальных заявлениях высказывали ультиматумы официальному руководству Грузии», — отметил представитель Кремля.

Опрошенные «Газетой.Ru» члены Совета Федерации заметили, что Запад поддерживает протесты оппозиции в Грузии. Так, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин считает, что идет попытка «протолкнуть» Тбилиси в Европу.

«Сторонников у этой линии много, но они сегодня не определяют [будущее страны]. Грузинское большинство повзрослело, отсюда и результаты голосования. 54% у правящей партии на парламентских выборах это очень неплохо.

Мы рассчитываем, что эти 54% здравомыслия должны пересилить или преодолеть эмоции улицы, которые искусственно подогреваются из Вашингтона, Брюсселя и Лондона.

Это наши соседи и давнишние родственники, поэтому безразличной Москва и Россия не будет. Мы заинтересованы в том, чтобы Грузия могла сама определять свою судьбу, была стабильной и дружественной к соседям, особенно на Кавказе», — добавил сенатор.

В свою очередь зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов призвал не видеть в протестах грузинской оппозиции выражение мнения всего народа республики.

«Протесты наемников Запада в Грузии были ожидаемы. Это не демонстрации грузинского народа, как их пытаются подать. А протесты тех, кого нанял Запад и давно, чтобы сделать из Грузии антироссийский плацдарм. Эти акции, по крайней мере пока, не увенчались никаким успехом. Связано это с тем, что в грузинском народе растет уверенность в том, что лучше с соседями, в особенности с Россией, иметь нормальные и взаимовыгодные отношения, чем идти на обострения ради интересов заокеанских политических кругов», — уверен сенатор.

«Грузия должна устоять»

В Госдуме же надеются, что Грузия сможет справиться с демонстрациями и отстоять свой суверенитет. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Марии Бутиной, в стране происходит «очевидная работа «пятой колонны» по «западной методичке».

«Все элементы на месте — побеждает нежелательный западным кукловодам кандидат, все страны-вассалы США в едином порыве заявляют, что, мол, выборы нечестные, далее — эту повестку подхватывают все западно-системные СМИ, внутри страны начинаются стычки так называемых несогласных, где усиленно работают иностранные фотографы, формируя «правильную» повестку — победивший кандидат или партия — плохие, применяют насилие, вводятся рестрикции на международном уровне за «нарушение прав человека», — пояснила депутат.

По ее мнению, Грузия находится на стадии стычек. Бутина подчеркнула, что грузины прошли «большой путь в возвращении своего суверенитета из западных лап и смогут справиться с текущими вызовами».

В то же время лава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание на то, что «Запад пытается реализовать в Грузии «украинский сценарий». Депутат подчеркнул, что Запад «грубейшим образом вмешивается в дела суверенного государства».

«В Тбилиси потянулись европейские эмиссары. Урсула фон дер Ляйен, как когда-то [экс-помощник госсекретаря США] Виктория Нуланд, лично прибыла поддержать протестующих. Госдеп грозит последствиями, если «Грузия не изменит курс». При этом лидеры прозападной оппозиции, в частности Георгий Вашадзе, заявляют, что, мол, «выборы должна провести «международная администрация». То есть западники хотят ввести внешнее управление, превратив Грузию в очередную колонию», — продолжил депутат.

С точки зрения Слуцкого, грузины уже показали, что не приемлют внешнего диктата и не хотят повторения украинского майдана. Он заключил, что «Грузия должна устоять и не позволить Западу и его марионеткам дестабилизировать обстановку».

Политика
Урсула фон дер Ляйен
Мария Бутина
Георгий Вашадзе
Саломе Зурабишвили
Григорий Карасин
Андрей Климов
Виктория Нуланд
Дмитрий Песков
Михаил Саакашвили
Комитет Совета Федерации по международным делам
Комитет госдумы по международным делам
ЛДПР
Совет Федерации
Госдума
Госдеп США
ЕС
Москва
Лондон
Вашингтон
Тбилиси
Грузия
Брюссель
Соединенные Штаты
Украина