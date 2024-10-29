Что в России думают о выборах и протестах в Грузии

Грузинские оппозиционеры приняли в штыки результаты парламентских выборов в республике, на которых победила партия «Грузинская мечта». Они требуют провести новое голосование, обвиняют правящую партию в фальсификациях и развороте в сторону Москвы. Политики отказываются от мандатов и протестуют. Что говорят о грузинских акциях в России — в материале «Газеты.Ru».

Протест по-грузински

Грузия на пороге бессрочных протестов после выборов в парламент страны. В результате голосования правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила почти 54% голосов, что дает ей право на формирование кабмина без участия других сил. Помимо нее в парламент прошли четыре оппозиционных блока:

— «Единство ради спасения Грузии» — союз ведущей оппозиционной силы страны «Единое национальное движение», созданной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, «Стратегии Агмашенебели» и «Европейской Грузии»;

— «Коалиция за перемены», состоящий из бывших союзников Саакашвили, в том числе экс-лидера «Единого национального движения» Никанора Мелии, а также партий «Гири» и «Дроа»;

— «Сильная Грузия», в который вошли партии «Лело за Грузию», «За народ», «Граждане» и «Площадь Свободы»;

— «За Грузию» — блок политиков, покинувших «Грузинскую мечту», под руководством бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

Суммарно они получили около 36% голосов, но не стали признавать исход голосования и обвинили власти в многочисленных нарушениях. Первые три оппозиционных блока отказались от своих мандатов, выступив за бойкот работы парламента. В «Коалиции за перемены» также пообещали властям непрекращающийся протест. Первая акция состоялась вечером 28 октября под предводительством президента страны Саломе Зурабишвили.

Митинг, несмотря на сообщения об участии в нем военных с Украины, прошел довольно спокойно. На демонстрации лидеры оппозиционных сил призывали к новым выборам под «международным надзором», уверяли в пророссийской направленности «Грузинской мечты», всячески апеллировали к Западу и говорили о «вмешательстве» Москвы в голосование. Параллельно с этим представители США и Евросоюза прямо пригрозили Грузии неблагоприятными последствиями в случае сохранения текущего курса страны.

«Эмоции улицы»

В Москве итоги выборов в Грузии встретили с беспокойством из-за действий западных стран. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, США и ЕС буквально выдвигают ультиматумы Тбилиси.

«Это, конечно, совершенно такие отвратительные проявления, которые противоречат нормам межгосударственных отношений и которые должны быть прекращены. Мы не вмешиваемся [в ситуацию в соседней стране], но мы обеспокоены, что страны ЕС и Соединенные Штаты Америки в своих официальных заявлениях высказывали ультиматумы официальному руководству Грузии», — отметил представитель Кремля.

Опрошенные «Газетой.Ru» члены Совета Федерации заметили, что Запад поддерживает протесты оппозиции в Грузии. Так, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин считает, что идет попытка «протолкнуть» Тбилиси в Европу.

«Сторонников у этой линии много, но они сегодня не определяют [будущее страны]. Грузинское большинство повзрослело, отсюда и результаты голосования. 54% у правящей партии на парламентских выборах это очень неплохо.

Мы рассчитываем, что эти 54% здравомыслия должны пересилить или преодолеть эмоции улицы, которые искусственно подогреваются из Вашингтона, Брюсселя и Лондона.

Это наши соседи и давнишние родственники, поэтому безразличной Москва и Россия не будет. Мы заинтересованы в том, чтобы Грузия могла сама определять свою судьбу, была стабильной и дружественной к соседям, особенно на Кавказе», — добавил сенатор.

В свою очередь зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов призвал не видеть в протестах грузинской оппозиции выражение мнения всего народа республики.

«Протесты наемников Запада в Грузии были ожидаемы. Это не демонстрации грузинского народа, как их пытаются подать. А протесты тех, кого нанял Запад и давно, чтобы сделать из Грузии антироссийский плацдарм. Эти акции, по крайней мере пока, не увенчались никаким успехом. Связано это с тем, что в грузинском народе растет уверенность в том, что лучше с соседями, в особенности с Россией, иметь нормальные и взаимовыгодные отношения, чем идти на обострения ради интересов заокеанских политических кругов», — уверен сенатор.

«Грузия должна устоять»

В Госдуме же надеются, что Грузия сможет справиться с демонстрациями и отстоять свой суверенитет. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Марии Бутиной, в стране происходит «очевидная работа «пятой колонны» по «западной методичке».

«Все элементы на месте — побеждает нежелательный западным кукловодам кандидат, все страны-вассалы США в едином порыве заявляют, что, мол, выборы нечестные, далее — эту повестку подхватывают все западно-системные СМИ, внутри страны начинаются стычки так называемых несогласных, где усиленно работают иностранные фотографы, формируя «правильную» повестку — победивший кандидат или партия — плохие, применяют насилие, вводятся рестрикции на международном уровне за «нарушение прав человека», — пояснила депутат.

По ее мнению, Грузия находится на стадии стычек. Бутина подчеркнула, что грузины прошли «большой путь в возвращении своего суверенитета из западных лап и смогут справиться с текущими вызовами».

В то же время лава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание на то, что «Запад пытается реализовать в Грузии «украинский сценарий». Депутат подчеркнул, что Запад «грубейшим образом вмешивается в дела суверенного государства».

«В Тбилиси потянулись европейские эмиссары. Урсула фон дер Ляйен, как когда-то [экс-помощник госсекретаря США] Виктория Нуланд, лично прибыла поддержать протестующих. Госдеп грозит последствиями, если «Грузия не изменит курс». При этом лидеры прозападной оппозиции, в частности Георгий Вашадзе, заявляют, что, мол, «выборы должна провести «международная администрация». То есть западники хотят ввести внешнее управление, превратив Грузию в очередную колонию», — продолжил депутат.

С точки зрения Слуцкого, грузины уже показали, что не приемлют внешнего диктата и не хотят повторения украинского майдана. Он заключил, что «Грузия должна устоять и не позволить Западу и его марионеткам дестабилизировать обстановку».