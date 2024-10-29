РФ бессрочно закрыла въезд для девяти граждан Новой Зеландии

Россия бессрочно закрыла въезд для девяти граждан Новой Зеландии. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Уточняется, что в «стоп-лист» попали представители руководства Минобороны и ВС Новой Зеландии, которые формируют в стране антироссийскую повестку дня. Эта мера стала ответом на «политически мотивированные санкции против физических и юридических лиц РФ со стороны Веллингтона, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада"».

В частности, в «стоп-лист» вошли первый заместитель Минобороны Новой Зеландии Брук Баррингтон, командующий военно-морскими силами Эндрю Браун и начальник кадровой службы ВС Джасинда Фаннелл.

В МИД РФ отметили, что продолжат работу над актуализацией данного списка, поскольку Веллингтон «не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры».