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РФ бессрочно закрыла въезд для девяти граждан Новой Зеландии

Россия бессрочно закрыла въезд для девяти граждан Новой Зеландии. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

РФ бессрочно закрыла въезд для девяти граждан Новой Зеландии
© ТАСС

Уточняется, что в «стоп-лист» попали представители руководства Минобороны и ВС Новой Зеландии, которые формируют в стране антироссийскую повестку дня. Эта мера стала ответом на «политически мотивированные санкции против физических и юридических лиц РФ со стороны Веллингтона, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада"».

В частности, в «стоп-лист» вошли первый заместитель Минобороны Новой Зеландии Брук Баррингтон, командующий военно-морскими силами Эндрю Браун и начальник кадровой службы ВС Джасинда Фаннелл.

В МИД РФ отметили, что продолжат работу над актуализацией данного списка, поскольку Веллингтон «не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры».