Слуцкий прокомментировал тренировку сил сдерживания

Россия никому не угрожает, но должна быть готова сдерживать агрессию в свою сторону. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя тренировку стратегических сил сдерживания.

"Россия никому не угрожает. Однако геополитическая ситуация заставляет задумываться и об изменениях ядерной доктрины, и о поддержании уровня необходимой достаточности для сил стратегического сдерживания", - отметил Слуцкий в беседе с ТАСС.

По его словам, это не Россия провоцирует напряженность, "в том числе в ядерной сфере".

"Но мы должны быть готовы сдерживать агрессию против нашей страны", - подчеркнул Слуцкий.

Ранее президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принял участие в тренировке стратегических сил сдерживания. В ходе тренировки был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке, также выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава" из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера "Новомосковск" и из Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег".