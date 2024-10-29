Путин денонсировал Конвенцию о Международном совете по исследованию моря

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES). Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовой информации во вторник.

© USNavyEurope/Twitter

Денонсировать Конвенцию о Международном совете по исследованию моря, подписанную в городе Копенгагене 12 сентября 1964 года, — говорится в документе.

В марте 2023 года, вопреки положениям конвенции, совет принял решение о приостановлении деятельности России в его составе. Решение так и не отменили, несмотря на неоднократные обращения Москвы.

В совет без учета России входят 19 государств: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Вликобритания и США. Организация проводит международные океанографические и рыбохозяйственные исследования.

Ранее Путин заявил, что оснащенность российских ядерных сил современным вооружением в текущем году достигла около 94%. В рамках тренировки стратегических сил ядерного сдерживания глава государства также добавил, что страна не собирается втягиваться в гонку вооружений.