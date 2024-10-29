В Кремле оценили резкое ограничение продажи алкоголя в «самом русском» регионе

В Кремле прокомментировали антиалкогольную инициативу властей Вологодской области. С пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым пообщались журналисты Shot.

Ранее глава «самого русского» (с наибольшим процентом русских жителей) региона Георгий Филимонов подтвердил ранее появившуюся информацию. С 1 марта 2025-го года купить спиртное на территории Вологодской области можно будет только с 12 до 14 часов.

Песков указал, что принятие подобных мер соответствует принципу федерализма и предусмотрено законодательством.

«Это прерогатива региональных властей», — сказал он.

В обоснование инициативы Филимонов указал, что возглавляемый им регион занимает «позорное 71-е место» в федеральном рейтинге трезвости. Он также пожаловался на большое число торгующих алкоголем магазинов, количество которых, по оценке губернатора, увеличилось более чем втрое за четыре года.