Путин наградил Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении президента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

"Мы с Михаилом Викторовичем на протяжении многих лет работали вместе, в непростых условиях, решали сложные задачи, которые стояли перед страной, перед Отечеством. Поэтому хотел бы проинформировать, что мной подписан указ о награждении Михаила Викторовича орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени", - сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Таким образом, Шмаков стал полным кавалером ордена. В 1999 году он был награжден орденом IV степени, в 2009 - орденом III степени и в 2019 - орденом II степени.