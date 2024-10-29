Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России

Президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в стране должна достичь 78 лет, а после — превысить эту отметку. RT на русском

«В целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет», — передает слова Путина РИА Новости. Он добавил, что впоследствии этот показатель должен выйти на уровень 80 лет. Глава государства также отметил необходимость сокращения разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Ura.Ru

Путин обратил внимание, что опережающими темпами должна расти продолжительность жизни в тех регионах, где она отстает от средней по стране. Российская газета