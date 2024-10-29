В Госдуме назвали возможную траекторию следования беспилотника, атаковавшего Чечню

Украинский беспилотник, который атаковал объект на территории Чечни, мог пролететь по нейтральным водам в Черном море. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, сообщает Telegram-канал Shot. Газета.Ru

«Вполне мог прилететь, только не со стороны Одессы, а скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Черного моря. По нейтральным водам прошел большое расстояние, затем уже мог преодолеть Кавказский хребет», — сказал депутат. Ura.Ru

Атака на Российский университет спецназа произошла 29 октября. В результате удара загорелась крыша пустующего здания на территории учреждения. По словам главы региона Рамзана Кадырова, жертв и пострадавших нет. News.ru