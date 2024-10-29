Путин рассказал о роли ядерной триады для России

Президент России Владимир Путин заявил, что ядерная триада остается гарантом российского суверенитета и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время тренировки сил ядерного сдерживания. По словам Путина, именно ядерная триада России позволяет добиваться стратегического сдерживания и «поддерживать ядерный паритет».

«Мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективный факт глобальной стабильности», — заявил он.

Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Ранее Владимир Путин провел из Кремля тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. В процессе он также заявил, что Россия не будет втягиваться в новую гонку вооружений.