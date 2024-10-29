Путин заявил, что РФ не будет втягиваться в новую гонку вооружений

Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Президент по видеосвязи из Кремля провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства наблюдал за ходом мероприятий из ситуационного центра.

«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», - сказал он.

В ходе тренировки будут отработаны пуски баллистических и крылатых ракет. Путин отдельно отметил позицию Москвы по использованию ядерного оружия, подчеркнув, что его применение - крайне исключительная мера обеспечения безопасности государства.