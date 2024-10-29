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Путин заявил, что РФ не будет втягиваться в новую гонку вооружений

Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что РФ не будет втягиваться в новую гонку вооружений
© ТК «Звезда»

Президент по видеосвязи из Кремля провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства наблюдал за ходом мероприятий из ситуационного центра.

«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», - сказал он.

В ходе тренировки будут отработаны пуски баллистических и крылатых ракет. Путин отдельно отметил позицию Москвы по использованию ядерного оружия, подчеркнув, что его применение - крайне исключительная мера обеспечения безопасности государства.

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