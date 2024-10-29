В МИД России заявили об окончании доминирования определенных стран после саммита БРИКС

Саммит БРИКС в Казани показал, что доминированию некоторых государств приходит конец. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

По его мнению, этот саммит для большинства стран стал показателем того, что есть значительная часть мирового сообщества, которая придерживается иных взглядов, чем страны «золотого миллиарда».

«Это явный сигнал, что доминированию определенных стран постепенно наступает конец», — сказал Руденко.

Руденко считает, что теперь доминирование будет замещаться более справедливым мироустройством.

Он добавил, что РФ и Китай придерживаются похожих позиций о том, что мир переходит к более справедливому международному порядку, в каком направлении будет двигаться трансформация, во многом будет зависеть от Пекина и Москвы.