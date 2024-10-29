В Совфеде ответили на слова Зеленского о приглашении Украины в НАТО

Приглашение Украины в НАТО приведет к «получленству» Киева и свяжет свободу маневра Североатлантического альянса, закрепив его обязательства перед республикой. Об этом написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Украина просит не членства, а приглашения в военный блок. Газета.Ru

«Стоит им [странам НАТО] дать добро на приглашение, как следующим шагом — раньше или позже — будет вступление. В пользу этого будет развернута мощная кампания по обе стороны океана. Таким образом, приглашение — это зеленый свет для вступления», — считает сенатор. По его мнению, приглашение для Киева стало бы средством преодоления вето тех стран, которые не хотят видеть Украину в составе альянса. Поэтому для Зеленского этот вопрос важен, добавил Пушков. Lenta.ru

До этого Владимир Зеленский на саммите Украина — Северная Европа заявил, что Киев просит о приглашении в НАТО, а не о вступлении в альянс во время конфликта, но некоторые политики уравнивают это, чтобы сказать Киеву «нет». ТАСС