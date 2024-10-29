Песков предостерег страны Запада от менторских заявлений в отношении Грузии
Западные страны должны прекратить делать менторские заявления в отношении Грузии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Он добавил, что страны Запада ставят Грузии отвратительные ультиматумы.
«Это нужно прекратить», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента России еще раз напомнил, что у России нет намерений вмешиваться во внутренний дела Грузии.
28 октября оппозиция Грузии провела митинг против результатов выборов в парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на нем с заявлением о краже голосов со стороны правящей партии «Грузинская мечта».