В Кремле прокомментировали ситуацию с распродажей недвижимости

В Кремле заявили о намерении оспаривать ситуацию с распродажей некоторых объектов недвижимости через судебные инстанции. Москва не располагает информацией о проведении таких торгов и планирует защищать свои имущественные интересы. Такое заявление в ходе конференц-колла сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ura.Ru

«Не располагаю информацией об этом. Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. РФ будет защищать свои имущественные интересы», — заявил Песков. Он добавил, что применение всех доступных правовых механизмов является приоритетом в данной ситуации. Однако нет информации, о какой распродаже недвижимости идет речь. ТАСС

Некоторое время назад финская газета Helsingin Sanomat сообщила, что в Финляндии арестовали пять объектов недвижимости России по иску украинской компании «Нафтогаз». Три из указанных объектов находятся на Аландских островах. Газета.Ru