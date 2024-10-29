Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать очередные утверждения западных политиков о том, что в России якобы присутствуют военные из КНДР.

"Нечего добавить к тому, что по этой теме сказал президент [России Владимир] Путин на заключительной пресс-конференции по итогам недавнего саммита БРИКС, который состоялся в Казани", - сказал Песков на брифинге.

Ранее Путин прокомментировал опубликованные Сеулом "спутниковые снимки", которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР. Президент РФ заметил, что "снимки - вещь серьезная", и если они есть, "значит, они чего-то отражают". Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне.

"Но что и как мы будем делать - это уже наше дело", - подчеркнул российский лидер.

Одновременно он обратил внимание, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.