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В Кремле рассказали об ответе на арест российского имущества в Финляндии

Россия будет оспаривать в суде возможный арест имущества в Финляндии по иску Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле рассказали об ответе на арест российского имущества в Финляндии
© globallookpress.com

Песков отметил, что пока не слышал о наложении ареста на российские объекты недвижимости в Финляндии.

«Но, безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. Естественно, Российская Федерация будет защищать свои интересы, имущественные интересы. Поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов», — заявил он.

Политика
Дмитрий Песков
Финляндия
Украина