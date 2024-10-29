В Кремле рассказали об ответе на арест российского имущества в Финляндии

Россия будет оспаривать в суде возможный арест имущества в Финляндии по иску Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что пока не слышал о наложении ареста на российские объекты недвижимости в Финляндии.