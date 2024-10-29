Кадыров осмотрел подвергшееся атаке БПЛА здание университета спецназа

Здание Российского университета спецназа имени В. В. Путина в Чечне, поврежденное при атаке дрона, в кратчайшие сроки восстановят. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров написал, что 29 октября был в Гудермесе, где осмотрел подвергшееся атаке БПЛА утром здание Российского университета спецназа имени В. В. Путина. "Благо повреждения незначительны". На месте глава республики дал поручения ответственным лицам. Здание приведут в надлежащий вид в кратчайшие сроки, сообщил он.

По его словам, инцидент с БПЛА доказывает еще раз, что решение провести СВО на территории Украины было единственно верным.

Атака требует "суровых ответных мер" по отношению к инициаторам в лице киевского режима.