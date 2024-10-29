Захарова объяснила отказы американских СМИ поддержать Трампа или Харрис

Крупные американские издания отказываются поддерживать одного из кандидатов в президенты страны, так как на обоих стоит печать «российский». Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что газета USA Today, которая в 2020 году поддержала на выборах кандидата от демократов Джо Байдена, приняла решение остаться нейтральной в ходе текущей президентской кампании в США. Также решили не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты в этом году The Washington Post и Los Angeles Times.

По словам Захаровой, крупные американские СМИ «сами загнали себя в тупик», так как поставили на обоих кандидатов – Дональда Трампа от республиканцем и Камалу Харрис от демократов - печать - «российский».

«Трампа американская медиа индустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать [президент России Владимир] Путин», - напомнила она.

Официальный представитель МИД России также заинтересовалась тем, как вообще в демократическом обществе независимые СМИ могут присягать на верность даже не действующему президенту, а кандидату.

«Разве это не ангажированная журналистика? Разве это не бизнес по размещению активов во фьючерсах? Разве это не прямое влияние на аудиторию под видом плюрализма мнений?» - заметила дипломат.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. По данным опроса, проведенного ABC и социологической компанией Ipsos с 18 по 22 октября, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис незначительно увеличила отрыв от республиканца Дональда Трампа, набрав 51% среди вероятных избирателей.