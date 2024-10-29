Народ Грузии призвали не допустить повторения украинского сценария

Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет призвал народ Грузии не допустить вмешательства Запада во внутренние дела своей страны и повторения участи Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, грузинские жители сегодня сдают «один из самых главных экзаменов в своей истории» и отстаивают право самостоятельно определять свое будущее. По мнению Шеремета, США решили реализовать в Грузии украинский сценарий «с майданом, провокациями и государственным переворотом».

Депутат добавил, что сейчас будущее Грузии зависит лишь от ее народа: они решают, будет страна развитой и самодостаточной, или же станет очередным плацдармом Запада.

«Грузинский народ сегодня должен проявить сплоченность, чтобы сохранить свою мечту и права на светлое будущее, не позволив западным стратегам превратить страну в руины», — заключил Шеремет.

Напомним, что 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набрала 53,93% голосов. Также в парламент прошли четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение», «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию».

Акция протеста в Грузии завершилась

Вечером 28 октября представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США угрожают Грузии «дальнейшими последствиями» при сохранении нынешнего курса Тбилиси. Он добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании якобы имевших место сообщений о нарушениях при голосовании.