Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию
Визит в Эфиопию планируется, его подготовка уже ведется, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Такой визит, безусловно, планируется. Эфиопия - дружественная для России страна, наш партнер по БРИКС. Такой визит очень важен. Нам надо расширять диалог по всем направлениям, укреплять наши связи, в том числе и парламентский диалог", - отметила Матвиенко.
Она отметила, что идет подготовка визита, работа по дипломатическим каналам. О датах говорить пока преждевременно, добавила спикер.
Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с эфиопским премьер-министром Абием Ахмедом отметил, что Матвиенко может в ближайшие месяцы посетить Эфиопию с визитом.