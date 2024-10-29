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Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию

Визит в Эфиопию планируется, его подготовка уже ведется, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко рассказала о подготовке визита в Эфиопию
© РИА Новости
"Такой визит, безусловно, планируется. Эфиопия - дружественная для России страна, наш партнер по БРИКС. Такой визит очень важен. Нам надо расширять диалог по всем направлениям, укреплять наши связи, в том числе и парламентский диалог", - отметила Матвиенко.

Она отметила, что идет подготовка визита, работа по дипломатическим каналам. О датах говорить пока преждевременно, добавила спикер.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с эфиопским премьер-министром Абием Ахмедом отметил, что Матвиенко может в ближайшие месяцы посетить Эфиопию с визитом.

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