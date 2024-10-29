Дания препятствовала инициированию независимого международного расследования подрывов «Северных потоков», страна не заинтересована в установлении истины.

Такое мнение в интервью РИА Новости выразил посол России в Дании Владимир Барбин.

По его словам, Дания также отвергала любое взаимодействие с российской стороной и препятствовала инициированию независимого международного расследования под эгидой ООН.

«Датские власти, очевидно, опасаются, что в ходе расследования могут появиться неудобные факты и свидетельства, которые скомпрометируют как евроатлантическую солидарность, так и дальнейшие поставки вооружений киевскому режиму», — подчеркнул дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что теракт на «Северных потоках» сделал ФРГ и Европу придатком США в энергетике.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Запад продолжает избегать ответственности за подрыв «Северных потоков».