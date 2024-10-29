Небензя нашел виновника нового витка эскалации на Ближнем Востоке

США и их союзники сознательно спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности, созванного по просьбе Ирана в связи с израильским ударом. Он призвал страны Ближнего Востока не допустить катастрофического развития событий в регионе.

США и ряд их союзников не только не пытались отговорить Западный Иерусалим от этой крайне опасной затеи, но и прямо или косвенно указывали на то, что Израиль на такой ответ якобы имеет право. Тем самым они действовали крайне безответственно, поскольку сознательно провоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке вместо того, чтобы попытаться удержать протагонистов от нового обмена ударами, — сказал Небензя.

По его словам, США передавали Израилю информацию, необходимую для нанесения ударов. Он отметил: в текущей ситуации «сложно избавиться от ощущения, что в Западном Иерусалиме сознательно идут на обострение, несмотря на сигналы Тегерана о готовности воздержаться от дальнейшего раскручивания спирали конфронтации».

Небензя также призвал Соединенные Штаты позволить Совбезу ООН использовать имеющийся у организации инструментарий для остановки конфликта на Ближнем Востоке. Постпред России при ООН считает, что только это может удержать весь регион от масштабной конфронтации.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна не намерена менять свою ядерную программу для реализации военных нужд, несмотря на удары Израиля. По его словам, Тегеран, как и прежде, в этом вопросе придерживается здравого смысла.