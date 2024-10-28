Россия обратилась с призывом к США

Россия призывает США позволить Совету Безопасности (СБ) ОНН добиться прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что американской стороне следует ответственно относиться к своим обязанностям постоянного члена СБ и не препятствовать урегулированию конфликта в анклаве.

«Призываем США (...) позволить, наконец, главному органу ООН, ответственному за поддержание международного мира и безопасности, использовать весь имеющийся у него инструментарий для остановки конфликта», — сказал Небензя.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН назвал способ завершить конфликт на Ближнем Востоке. Он обратился к представителям делегации США и заявил, что без их помощи противостояние в секторе Газа и на границе Израиля и Ливана прекратится.