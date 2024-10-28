Европейские политики, включая главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, отправились в Тбилиси участвовать на митинге оппозиции. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

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По его словам, примерно так же 10 лет назад начинался Майдан на Украине. Российский политик отметил, что история «не должна повториться дважды».

«Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го начинался украинский Майдан: туда ринулись представители стран Европейского союза и США — министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты — срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», — напомнил Пушков.

Фон дер Ляйен выступила с заявлением на фоне протестов в Грузии

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер предупредил, что правительство Грузии будут ждать последствия, если нынешний внешнеполитический курс страны не изменится. Он добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву о полном расследовании сообщений о нарушениях на парламентских выборах.