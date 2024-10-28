Слуцкий дал прогноз по политике США после выборов

Вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США, политика Вашингтона по отношению к России вряд ли изменится моментально, заметил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет РИА «Новости».

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.

«Результаты выборов президента США (вне зависимости от того, победит ли Трамп или Харрис) вряд ли изменят моментально русофобский курс Вашингтона. Американский политикум заряжен на противостояние с Россией в настоящий момент», — разъяснил Слуцкий.

Политик напомнил, что Дональд Трамп во время предвыборной гонки в 2016 году позволял себе практически пророссийские высказывания. Вместе с тем, добавил он, в годы его президентства было введено рекордное число ограничительных мер против России, а отношения Вашингтона с Москвой «перешли к ледниковому периоду».