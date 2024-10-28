Захарова прокомментировала угрозы США Грузии

Политику Соединенных Штатов Америки в отношении Грузии можно охарактеризовать как путь к неоколониализму. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера о последствиях для Тбилиси в случае отказа сменить курс.

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— Демократия, сэр, приехали. Следующая станция Неоколониализм, — написала Захарова на своем Telegram-канале.

В Соединенных Штатах пригрозили Грузии «дальнейшими последствиями» в том случае, если Тбилиси не изменит свой курс.

Соответствующие заявления в понедельник, 28 октября, сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он отметил, что Вашингтон поддерживает призыв международных и местных наблюдателей к проведению полного расследования предполагаемых нарушений на выборах.

Захарова прокомментировала сообщения о якобы утаивание РФ данных по Арктике

До этого сообщалось, что в Грузию постепенно прибывают снайперы с Украины, которых подготовили для организации масштабных провокаций во время акций протеста.

В Тбилиси перед зданием парламента началась акция протеста. Участники, представители грузинской оппозиции, выражают недовольство результатами прошедших парламентских выборов и требуют проведения повторной процедуры.