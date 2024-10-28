Глава австрийского парламента заявил, что не против переговоров с Путиным

Новый глава австрийского парламента Вальтер Розенкранц в беседе с телеканалом ORF высказался об идее переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Он отметил, что готов был бы встретиться с Путиным, чтобы таким образом внести вклад в прекращение боевых действий на Украине.

На вопрос журналистов, пригласил бы он к себе президента России, Розенкранц ответил утвердительно.

Ранее Владимир Зеленский в интервью газете The Times of India допустил возможность проведения переговоров с Россией в Индии при посредничестве премьер-министра страны Нарендры Моди, но в соответствии с «украинским форматом».