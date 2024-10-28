Медведев прокомментировал призыв президента Грузии к перевороту

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили «марионеткой», которая отказывается принимать результаты выборов и, призывая к перевороту, идет против конституции. Он добавил, что обычно за такими действиями должны последовать отстранение и арест, пишет РИА «Новости».

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК республики, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов. Зурабишвили призвала к протестам из-за итогов выборов.

«Президент-марионетка Грузии отказалась принять результаты выборов и пошла против конституции, призвав к перевороту. Обычная практика в таких случаях — это отстранение от должности и арест», — отметил Медведев.

Фон дер Ляйен выступила с заявлением на фоне протестов в Грузии

Напомним, что в парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители всех ведущих партий подчеркнули, что не признают результаты выборов.