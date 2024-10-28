Захарова прокомментировала сообщения о якобы утаивание РФ данных по Арктике

Публикуемые зарубежными СМИ статьи о мнимом утаивании Россией научных и прочих данных по Арктике носят «абсурдный и безосновательный характер», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе рассказала о недовольстве в НАТО объемом данных по региону со стороны России. В блоке уточнили, что Москва якобы не предоставляет необходимую информацию для проведения исследований по климату в Арктике.

«Распространяемые зарубежными СМИ заявления НАТО о каком-либо «утаивании» Россией информации по климату в Арктике носят абсурдный и совершенно безосновательный характер», — подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила, что именно западные страны с весны 2022 года начали чинить препятствия международному сотрудничеству в Заполярье с участием российской стороны.

По мнению Захаровой, интерес НАТО к российским данным по климату в Арктике представляется «странным и неестественным».

Представитель МИД предположила, что альянс заинтересовался регионом в связи с тем, что желает усилить свои позиции в Заполярье, что ведет к росту напряженности и конфронтации в регионе.

Россия, напротив, неизменно стремится к сохранению мира и стабильности на Севере, повышению экологической устойчивости, обеспечению благоприятных внешних условий для развития региона, резюмировала Захарова.